Киев, 24 мая 2022, 21:41 — REGNUM Осуждённого на Украине российского военного Вадима Шишимарина могут обменять, заявила 24 мая украинский генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире «Украины 24».
По словам украинского чиновника, Шишимарина могут обменять после приговоров судов, «технически это возможно».
Напомним, Шишимарин приговорён судом в Киеве к пожизненному заключению накануне, 23 мая. Его обвинили в убийстве гражданского — жителя Сумской области.
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