Киев, 24 мая, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Осуждённого на Украине российского военного Вадима Шишимарина могут обменять, заявила 24 мая украинский генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире «Украины 24».

Цитата из к/ф «Шпионский мост». реж Стивен Спилберг. 2015. США, Германия, Индия Обмен заключённых

По словам украинского чиновника, Шишимарина могут обменять после приговоров судов, «технически это возможно».

Напомним, Шишимарин приговорён судом в Киеве к пожизненному заключению накануне, 23 мая. Его обвинили в убийстве гражданского — жителя Сумской области.