Салехард, 24 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе лучших волонтёров наградят медалями «За вклад в развитие добровольчества на Ямале». Об этом сообщает пресс-служба главы региона».

Оперативный штаб ЯНАО «Мы поедем, мы помчимся»: волонтёры Ямала в работе

Для награждённых медалью предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Церемония награждения медалью планируется в сентябре–декабре 2022 года.

Отмечается, что на Ямале работает 268 волонтерских объединений. По данным DOBRO. RU, на 1 мая 2022 года зарегистрированных волонтеров, проживающих в ЯНАО, — 22 588 человек. Это 4,13% от общего числа населения. Крупнейшие объединения — «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», ПСО «Ямал». Порядка 200 ямальских добровольцев удостоены на сегодня медали «МыВместе».