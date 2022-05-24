Нью-Йорк, США, , 21:27 — REGNUM Сирии нужна гуманитарная помощь и политическое урегулирование, а не военные операции на её территории, заявил 24 мая представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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По его словам, ООН поддерживает территориальную целостность Сирии.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, Сирия более не нуждается в военных операциях, Сирия нуждается в политическом решении и в гуманитарной помощи», — заявил Дюжаррик.

Об этом он заявил в ответ на выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении начать военную операцию по созданию 30-км зоны безопасности вдоль южных турецких границ.

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