Лос-Анджелес, США, , 21:22 — REGNUM К проекту боевика «Форсаж 10» присоединилась обладательница «Оскара» Рита Морено. Об этом 24 мая Вин Дизель сообщил на своей странице в соцсети.

Вин Дизель Цитата к/ф «Форсаж». реж. Роб Коэн, Мэл Сити. 2001. США, Германия

Актёр опубликовал видео, которое он записал вместе с Мишель Родригес и новой участницей актёрского состава. Дизель рассказал, что Морено исполнит роль бабушки Доминика Торетто. «Я всегда мечтал поработать с Ритой Морено, и тот факт, что она здесь играет мою бабушку, заставляет улыбнуться мою душу», — отметил Дизель.

Напомним, Рита Морено была удостоена премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Вестсайдская история» 1962 года. Она также является второй женщиной из шестнадцати человек в истории, выигравших все основные премии шоу-бизнеса США — «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Премьера десятого фильма франшизы «Форсаж» запланирована на 18 мая 2023 года, снимать картину будет Луи Летерье («Иллюзия обмана», «Перевозчик»).

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