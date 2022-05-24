Улан-Батор, , 21:21 — REGNUM С начала 2022 года Монголия экспортировала 4,8 млн тонн угля. Об этом сообщило Министерство горнорудной и тяжелой промышленности страны.

Уголь. Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Монголия в этом году планирует экспортировать 36,7 млн тонн угля. По состоянию на 19 мая Монголия экспортировала 4,8 млн тонн и заработала 1,4 млрд долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт угля сократился почти в шесть раз. Уменьшение экспорта по сравнению с прошлым годом связано с ковидными ограничениями КНР. С 1 декабря 2021 года Китай приостановил прием всех грузов, кроме контейнерных через погранпереход Эрлянь-Замын-Ууд на границе Китая и Монголии. Решение было принято в связи с вспышкой коронавируса на территории Внутренней Монголии.

После этого Монголия была вынуждена ограничить экспорт угля в КНР. А 20 мая 2022 года штаб города Эрлянь по предотвращению и борьбе с чумой опубликовал заявление, разрешающее импорт энергетического угля в полувагонах.

С 24 мая возобновлены импортно-экспортные перевозки энергетического угля и фасованного зерна полувагонами через железнодорожный порт Замын-Ууд-Эрлянь. Снятие запрета со стороны КНР способствует увеличению экспорта угля Монголии, считают экономисты.