Курган, , 21:19 — REGNUM В курганской деревне Фадюшино и в селе Пески Юргамышского района в 2022 году откроются новые фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фельдшерско-акушерский пункт Оперативный штаб Курганской области

Оба фельдшерских пункта будут обслуживать около 600 сельских жителей. Услугами ФАПа в деревне Фадюшино также смогут воспользоваться и жители соседней деревни Плотниково.

Отмечается, что в планах 2022 года — капитальный ремонт ФАПа в селе Вилкино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области представители ОНФ проверили 59 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в 2019 и 2020 годах, и выяснили, что 13 ФАПов до сих пор не работают.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области не работают 13 ФАПов — ОНФ