Устюжна, Вологодская область, 24 мая 2022, 21:12 — REGNUM В Устюженском районе Вологодчины с воинскими почестями похоронили стрелка-оператора 217-го гвардейского парашютно-десантного полка Илью Иванова, который погиб на Украине.
Как сообщает Cherinfo.ru, на траурной церемонии присутствовали районные и городские чиновники, представители областного военного комиссариата. В Устюжну прибыл и замкомандира батальона войсковой части 62 295, где и служил Илья Иванов. Процедуру свертывания государственного флага РФ провели курсанты череповецкого университета радиоэлектроники.
Родителям погибшего передали берет десантника и российский флаг.
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине погиб ефрейтор из Мурманской области.