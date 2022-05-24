Устюжна, Вологодская область, 24 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В Устюженском районе Вологодчины с воинскими почестями похоронили стрелка-оператора 217-го гвардейского парашютно-десантного полка Илью Иванова, который погиб на Украине.

cherinfo.ru Похороны стрелка-оператора 217-го гвардейского парашютно-десантного полка Ильи Иванова

Как сообщает Cherinfo.ru, на траурной церемонии присутствовали районные и городские чиновники, представители областного военного комиссариата. В Устюжну прибыл и замкомандира батальона войсковой части 62 295, где и служил Илья Иванов. Процедуру свертывания государственного флага РФ провели курсанты череповецкого университета радиоэлектроники.

Родителям погибшего передали берет десантника и российский флаг.

«Ещё раз от имени всех устюжан и лично от себя выражаю родителям глубокие соболезнование и слова большой благодарности за достойное воспитание сына. Светлая память! Вечный покой! Он навсегда останется в сердцах земляков!» — отметил глава района Игорь Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине погиб ефрейтор из Мурманской области.