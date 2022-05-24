Бишкек, 24 мая, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Министр цифрового развития Талантбек Иманов на своей странице в соцсетях рассказал о первых результатах проводимой совместно с госкомитетом нацбезопасности борьбы с «паспортной мафией» в Киргизии.

Sheremetievo-pulkov Паспорт Киргизии

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По словам высокопоставленного чиновника, проверка, устроенная сотрудниками двух ведомств в одном из районов республики — Узгенском, выявила утерю 1 667 ID-карт (внутренних киргизских паспортов) и 2 101 загранпаспорта.

По результатам инвентаризации уволили и задержали в рамках уголовного дела специалиста межрегионального отдела департамента регистрации населения, уволили и поместили по домашний арест заведующую по Араванскому району Ошской области, а также объявили дисциплинарные взыскания ряду сотрудников департамента.

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