Москва, , 21:55 — REGNUM Бывшего президента Молдавии Игоря Додона может ждать в том числе и тюремный срок. Об этом 24 мая ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящий момент сложно сказать, какое будущее ожидает Игоря Додона. В числе вариантов и тюремный срок, и возможность спешно покинуть страну», — заявила эксперт.

Политолог полагает, что «это не столь принципиально».

«Куда важнее нынешнему политическому руководству, чтобы процесс был максимально резонансным и как можно дольше отвлекал внимание молдавского общества от последствий некомпетентных действий правительства», — заключила Харитонова.

Напомним, что в Молдавии экс-президент Игорь Додон задержан на 72 часа и водворён в СИЗО по обвинению в госизмене и коррупции.