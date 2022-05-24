Тбилиси, 24 мая, 2022, 22:01 — ИА Регнум. В грузинской столице прошли похороны 38-летного Рати Шургаи, убитого на Украине, сообщает 24 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Шургая во время боёв за город Изюм, расположенный в Харьковской области, получил контузию. Он был помещён в больницу, однако, не долечившись, грузинский наёмник вновь отправился воевать. В результате чего на фронте ему стало плохо и он скончался от последствий контузии.

Труп Шургаи 20 мая был доставлен в Тбилиси. И сегодня он был похоронен с воинскими почестями на одном столичных кладбищ.

Родственники боевика сказали журналистам, что отправившись воевать на Украину, он тем самым защищал Грузию.

Напомним, что Шургая стал уже одиннадцатым грузинским наёмником, убитым на Украине с момента начала специальной военной операции.