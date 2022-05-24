Киев, 24 мая, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Украинские силовые структуры готовят провокации с целью обвинить затем ВС России в «якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре», сообщил 24 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

government.ru Элеватор

По данным Минобороны РФ, в городах Рубежное (ЛНР) и Орехово (Запорожская область) готовятся провокации на объектах хранения зерновых культур.

Михаил Мизинцев «В населённом пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать».

Кроме того, в посёлке Врубовка (ЛНР) на территории зернового комбината ВСУ разместили установки РСЗО. Украинские боевики при этом систематически обстреливают позиции ВС России, провоцируя их на ответный огонь.

Представитель Минобороны назвал эти действия подражанием тактике «выжженной земли», применявшейся нацистами в годы Великой Отечественной войны. Эти действия «противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права».