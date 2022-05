Париж, , 21:01 — REGNUM Французский издатель Nacon и немецкая студия Daedalic Entertainment назвали дату релиза игры The Lord of the Rings: Gollum, в основу которой ляжет трилогия Джона Толкина «Властелин колец». Об этом 24 мая сообщает портал Gematsu.

Голлум в трилогии Питера Джексона Цитата х/ф «Возвращение короля», реж. Питер Джексон, 2003

Игра выйдет 1 сентября 2022 года на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (в сервисе Steam). Разработчики отметили, что релиз The Lord of the Rings: Gollum на Nintendo Switch состоится «позже», до конца 2022-го.

Для справки: сюжет The Lord of the Rings: Gollum расскажет о том, чем занимался Голлум после того, как лишился Кольца Всевластья из-за Бильбо Бэггинса (об этом Толкин рассказал в книге «Хоббит, или Туда и обратно»). По сюжету игры, герой решает «покинуть Мглистые горы и отправиться в опасное путешествие, которое приведет его из подземелий Барад-дура в царство лесных эльфов в Лихолесье». The Lord of the Rings: Gollum будет приключенческой экшн-игрой с элементами стелса (для завершения уровня или выполнения задачи игрок должен продвигаться незаметно для противника).

