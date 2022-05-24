Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против четырех физических и шести юридических лиц, связанных с движением ХАМАС, сообщается 24 мая на сайте Госдепартамента.

ХАМАС Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что с помощью данных санкций США «намерены лишить ХАМАС возможности получать и переводить средства».

По данным американских властей, попавшие под ограничения лица и компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке работали на «разветвленную сеть», которая использовалась представителями ХАМАС для получения доходов и «сокрытия и отмывания средств».

Госдепартамент США указывает, что данная сеть имела отношение к Судану, Турции, Саудовской Аравии, Алжиру и Объединенным Арабским Эмиратам.

Активы попавших в санкционный список будут заморожены в США.

Напомним, что 1997 году США внесли движение ХАМАС в список террористических организаций.