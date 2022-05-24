Нижний Новгород, , 20:56 — REGNUM Правительство России предоставит Нижегородской области федеральный бюджетный кредит в размере около 16,6 млрд рублей под 0,1% годовых. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету и налогам регионального законодательного собрания.

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

Из этих денег свыше 3,3 млрд рублей планируют потратить на ремонт дорог, около 720 млн рублей — на поддержку рынка труда, более 330 млн рублей — на проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», свыше 140 млн рублей — на докапитализацию регионального фонда развития промышленности и более 100 млн рублей — на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Также более чем на 1 млрд рублей увеличат безвозмездные поступления от госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья на год раньше запланированного.

Отмечается, что после получения федерального льготного займа дефицит бюджета Нижегородской области увеличится на 3 млрд рублей или на 10,1%, и по итогам 2022 года достигнет 32,6 млрд рублей.