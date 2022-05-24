Нижний Тагил, Свердловская область, 24 мая, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Пригородном районе Свердловской области 36-летнего рыбака убило электрическим током. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Электричество

Трагедия произошла вечером 23 мая в одном из садоводческих товариществ. Проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, когда гражданин начал разворачивать рыболовные снасти, то задел удилищем проходящую сверху линию электропередачи. Он скончался на месте.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что на рыбалку мужчина прибыл со своими супругой и детьми. Они находились поодаль, услышали его крик, но помочь пострадавшему было уже нельзя. Также Горелых отметил, что подобные инциденты периодически происходят с любителями рыбной ловли на поплавок. Он призвал граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы отдых у водоёма не приводил к печальным последствиям.