Лондон, , 20:45 — REGNUM Культовая британская нью-вейв-группа Duran Duran призналась в новом интервью порталу The Guardian, что до сих гадает о смысле своего прорывного альбома Rio. Об этом коллектив рассказал 24 мая.

Группа Duran Duran Скриншот YouTube

Ник Роудс, клавишник, в интервью рассуждал на тему смысла альбома 1982 года. «Что касается текстов, то я до сих пор не знаю, о чем Саймон [Ле Бон, вокалист — прим. ИА REGNUM] пишет в половине случаев», — ссылается на фронтмена Ник. «И мне это нравится — немного сюрреализма или абстракции. Лирика должна оставлять неясности. Когда вещи черно-белые, они редко бывают такими интересными. Люди все еще пытаются разобраться в Rio. Я думаю, Саймон тоже».

Тем временем бас-гитарист Джон Тейлор в рамках беседы сконцентрировался на своем музыкальном мастерстве того времени: «Я любил Chic. Хотя я не питал иллюзий, что смогу играть как их Бернард Эдвардс, я пытался идти в этом направлении. Но то, как я играл на Rio, было сильно. Брайан Ино сказал в своих дневниках, что всегда интересно услышать группу, играющую на пределе своих возможностей, даже если эти возможности невелики, и он прав. Песня — это практически все, чему мы научились до этого момента. Но на ней не было никакой «толкучки», несмотря на то, что все играют пытаясь заявить о себе: «Я, я, я!»

Напомним, что в октябре 2021 года Duran Duran представили свой 15-й студийный альбом под названием Future Past, ставший их первой полноформатный работой с момента выхода в 2015 году альбома Paper Gods.

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