Мирослава Романенко, 24 мая 2022, 20:56 — REGNUM Правительство и администрация канцлера Германии заморозили процесс поставки боевых машин пехоты (БМП) Marder на Украину. Об этом сообщает 23 мая издание Bild со ссылкой на соответствующий документ военного ведомства ФРГ.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. По мнению ряда участников обсуждения, промедление Германии может объясняться тем, что власти ФРГ рассчитывают после окончания спецоперации продолжать покупать у России ресурсы.
«Сами же ошейник на себя накинули, а теперь заднюю хозяин не позволит включить», — написал Yasen.
«Конечно, Германия очень хочет, чтобы эта спецоперация кончилась как можно скорее. Тогда ей не придется заключать долгосрочные договора с Катаром и строить дорогие СПГ терминалы. Германия спит и видит, чтобы запустить СП-2 и стать крупнейшим газовым хабом Европы. Щольц, конечно, говорит то, что сейчас надо говорить, но на деле все понимают, что практичная Германия очень и очень не хочет отказываться от дешёвого российского газа», — отметила Veronika L.
«Может, хоть у немцев сработает чувство самосохранения?» — задалась вопросом Lelya.
«Начинают понимать, что все поставки уходят в бездонную яму. Или разворуют, или разбомбят», — добавила Ольга.
«Единственная задача Украины как государства — это не дать соединиться промышленному потенциалу Европы с энергетическим потенциалом РФ, иначе США исчезнет как гегемон…» — написал «Неизвестность».
«Шольц — умный мужик, и рациональный… Он прекрасно понимает что, как и к чему… И он прекрасно осознаёт, что как только осыпется до конца вся оборона восточной Украины, Германия будет лишь одна из… Лето пройдет быстро, а с Россией нужно будет еще как-то договариваться на счёт как минимум еды… Самое интересное, его и Макрона в последнее время-то особо и не слышно. Они… наверняка сидят и смотрят, как разносят все эффективнее и эффективнее армию, превосходящую по численности и 8 лет обучающуюся по стандартам НАТО… И о*реневают…» — прокомментировал новость Евгений.
«Никогда ещё Шольц не был так близок к провалу…» — с сарказмом подытожил Валентин.