Вологда, 24 мая 2022, 20:40 — REGNUM На Вологодчине производителям хлеба выделят 14 млн рублей — средства будут предоставлены предприятиям в виде субсидий на возмещение затрат. Условием предоставления господдержки будет неповышение цены в месяц получения субсидии, сообщает региональное правительство.
Добавим, что общий объем господдержки в 2022 году составит 37,5 млн. рублей, из них средства федерального бюджета — 37,2 млн. В 2021 году на эти цели предприятиям хлебопечения было перечислено 20,87 млн. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России до конца 2022 года.