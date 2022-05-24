Вологда, , 20:40 — REGNUM На Вологодчине производителям хлеба выделят 14 млн рублей — средства будут предоставлены предприятиям в виде субсидий на возмещение затрат. Условием предоставления господдержки будет неповышение цены в месяц получения субсидии, сообщает региональное правительство.

Хлеб Conquero

«В прошлом году для сдерживания цен на хлеб был введен механизм субсидирования хлебопекарных предприятий. Он дал положительные результаты: субсидии были широко востребованы, а принятые меры позволили обеспечить баланс между возможностями бизнеса и покупательским спросом. В конечном итоге, принятые меры способствуют решению стратегической задачи по обеспечению населения хлебом и хлебобулочными изделиями по доступным ценам», — пояснил первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

Добавим, что общий объем господдержки в 2022 году составит 37,5 млн. рублей, из них средства федерального бюджета — 37,2 млн. В 2021 году на эти цели предприятиям хлебопечения было перечислено 20,87 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России до конца 2022 года.