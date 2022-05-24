Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, покинувшая пост 13 мая, начнет работать на телеканале MSNBC предстоящей осенью, сообщает 24 мая Reuters.

Джен Псаки (сс) The White House

Президент MSNBC Рашида Джонс рассказала, что Псаки также примет участие в выпусках телеканала NBC и специальных программах, посвященных ноябрьским выборам в Конгресс и президентским выборам 2024 года.

«Остроумие и коммуникабельность Джен в сочетании с мастерским изложением тем, которые она освещает, сделали ее известной по всей стране», — отметила Джонс.

Напомним, что 43-летняя Псаки вернула традицию ежедневных брифингов для прессы в Белом доме после того, как от них отказалась администрация экс-президента Дональда Трампа.