Вашингтон, 24 мая 2022, 20:56 — REGNUM Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, покинувшая пост 13 мая, начнет работать на телеканале MSNBC предстоящей осенью, сообщает 24 мая Reuters.
Президент MSNBC Рашида Джонс рассказала, что Псаки также примет участие в выпусках телеканала NBC и специальных программах, посвященных ноябрьским выборам в Конгресс и президентским выборам 2024 года.
«Остроумие и коммуникабельность Джен в сочетании с мастерским изложением тем, которые она освещает, сделали ее известной по всей стране», — отметила Джонс.
Напомним, что 43-летняя Псаки вернула традицию ежедневных брифингов для прессы в Белом доме после того, как от них отказалась администрация экс-президента Дональда Трампа.