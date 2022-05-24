Нижний Новгород, , 20:39 — REGNUM Ожидается, что в 2022 году Нижний Новгород посетят около 2,7 миллиона туристов. Об этом заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, передают региональные СМИ.

Нижний Новгород Андрей Репин © ИА REGNUM

По словам чиновника, во время майских праздников загруженность гостиниц в столице Приволжья достигла 92%, а на летний период туристы уже тоже забронировали большое количество номеров.

Он отметил, что летом в Нижнем Новгороде планируют провести целый ряд фестивалей, ярмарок, концертов, пробег ретроавтомобилей и других массовых развлекательных мероприятий.

Также глава регионального минкульта рассказал о том, что из Нижнего Новгорода запустили регулярные авиарейсы ещё в 15 российских городов.