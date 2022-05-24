Нижний Новгород, 24 мая, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Ожидается, что в 2022 году Нижний Новгород посетят около 2,7 миллиона туристов. Об этом заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, передают региональные СМИ.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

По словам чиновника, во время майских праздников загруженность гостиниц в столице Приволжья достигла 92%, а на летний период туристы уже тоже забронировали большое количество номеров.

Он отметил, что летом в Нижнем Новгороде планируют провести целый ряд фестивалей, ярмарок, концертов, пробег ретроавтомобилей и других массовых развлекательных мероприятий.

Также глава регионального минкульта рассказал о том, что из Нижнего Новгорода запустили регулярные авиарейсы ещё в 15 российских городов.