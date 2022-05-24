Москва, , 20:47 — REGNUM Болонская система образования себя изжила, России пора отказываться от неё, заявил 24 мая российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью «Коммерсанту».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на Правительственном часе в Госдуме Duma.gov.ru

Валерий Фальков «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу».

По словам чиновника, в основе той системы образования, которая необходима России, «должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», так что «будущее — за нашей собственной уникальной системой образования».

Напомним, в России Болонская система высшего образования действует почти 20 лет. Она предусматривает бакалавриат (диплом выдаётся после четырёх лет обучения) и другой вариант — магистратура (отдельный диплом — ещё через два года). Таким образом Россия стремилась соответствовать европейским стандартам.

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