Тайбэй, , 20:37 — REGNUM Компании Nvidia и ASUS представили первый в мире игровой монитор с частотой обновления экрана 500 Гц и поддержкой технологии G-SYNC. Об этом 24 мая сообщает портал Wccftech.

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Отметим, что устройство ASUS ROG Swift, которое производитель позиционирует как монитор для киберспортсменов, вышел в продажу в 2020 году, сейчас тайваньская компания представила доработанную модель ROG Swift 500 Hz. Улучшенный монитор имеет всё тот же 24-дюймовый дисплей с разрешением 1080p. Отметим, ASUS также сообщила, что выпустит на рынок ещё один новый монитор — Predator X28 G-SYNC.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 17 мая 2022 года ASUS представила новые игровые ноутбуки ROG Strix Scar 17 SE и ROG Flow X16. Первый оборудован процессорами Intel Core 12 семейства Alder Lake-HX, второй — процессорами AMD Ryzen 6000 на основе архитектуры Zen 3+. Оба устройства получили видеокарты Nvidia GeForce серии RTX 30.

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