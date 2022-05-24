Нижний Новгород, 24 мая, 2022, 20:28 — ИА Регнум. С начала 2022 года выручка кинотеатров в Нижегородской области снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в соцсетях сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков.

Елена Хованская ИА REGNUM В кино

По словам чиновника, причиной резкого падения прибыли нижегородских кинозалов стал отказ западных кинокомпаний демонстрировать свои фильмы в прокате на территории России.

Высокопоставленный представитель нижегородских властей отметил, что зарубежные киноленты приносили местным кинотеатрам до 80% дохода, а российская киноиндустрия пока не имеет возможности полноценно заполнить эту нишу отечественным контентом.

Также он рассказал о том, что правительство Нижегородской области решило выделить 85,5 млн рублей на поддержку местных кинотеатров — в качестве субсидий на возмещение части затрат на зарплаты сотрудникам и коммунальных услуг в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года.