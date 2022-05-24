Вашингтон, 24 мая, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Несколько гражданских групп США призвали президента Джо Байдена изменить документ об отказе от патента на вакцины от COVID-19, так как нынешний проект, по мнению правозащитников, не сможет обеспечить полноценное лечение нуждающихся стран, сообщает 24 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В письме, направленном Байдену, Oxfam America, Partners in Health и другие группы заявили, что «итоговый документ», достигнутый после нескольких месяцев обсуждений между США, Европейским союзом, Индией и Южной Африкой, не соответствует заявленной цели по устранению барьеров в вопросе интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19.

Ожидается, что министры торговли обсудят данный вопрос в рамках Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе.

Подавшие петицию правозащитники указали, что текст документа не предполагает даже «отмены патентных барьеров, необходимых для увеличения производства вакцин, которое необходимо для спасения многих жизней на фоне пандемии».

Отметим, что петицию также подписали ReThink Trade, Citizens Trade Campaign и Network Lobby for Catholic Social Justice. Они призвали Байдена настоять на изменениях в документе и включить в него тестирование на коронавирус.