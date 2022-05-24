Москва, , 21:30 — REGNUM На Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания, сообщил 24 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Такие данные приводит Детский фонд ООН.

Украинизация экономики © Александр Горбаруков

Однако это не останавливает Киев: «лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке», украинские власти «стремятся как можно скорее вывезти зерно с Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым «коридорам солидарности».

Украинскую власти, очевидно, абсолютно не интересует, «что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ», отмечает военный.

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен и Кулеба обсудили экспорт украинского зерна на международный рынок