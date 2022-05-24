Москва, 24 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. На Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания, сообщил 24 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Такие данные приводит Детский фонд ООН.

Александр Горбаруков Украинизация экономики

Однако это не останавливает Киев: «лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке», украинские власти «стремятся как можно скорее вывезти зерно с Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым «коридорам солидарности».

Украинскую власти, очевидно, абсолютно не интересует, «что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ», отмечает военный.