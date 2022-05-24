Бишкек, 24 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Китайские пограничники приостановили пропуск транспортных средств и грузов через пограничный пункт «Иркештам — автодорожный», расположенный на границе с Китаем. Об этом сообщает пограничная служба Киргизии сегодня, 24 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что поводом для временного закрытия пункта пропуска стали вызванные обильными дождями селевые потоки, которые размыли дороги и разрушили мосты на приграничных территориях Китая.

Когда именно будет вновь открыт этот контрольно-пропускной пункт на китайско-киргизской границе, пока неизвестно. Но возобновить пропуск через него планируют поле того, как китайская сторона завершит ремонтно-восстановительные работы на повреждённых из-за буйства стихии дорогах.