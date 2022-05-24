Магнитогорск, Челябинская область, , 20:17 — REGNUM Житель Адыгеи выманил у жительницы Магнитогорска Челябинской области 103 тыс. рублей якобы на приобретение аппарата для искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пострадавшая увидела информацию о гражданине, «нуждающемся в помощи», в социальной сети. В его профиле было написано, что он имеет серьёзное заболевание. Там же была информация о поиске 216 тыс. рублей. Гражданка решила помочь ему и сделала несколько переводов.

Затем в ходе переписки с ним женщина поняла, что деньги были потрачены не по назначению. Полицейские выяснили, что в соцсети он был под вымышленными именем и фамилией. В Майкопе 34-летнего мошенника задержали. Его подозревают в не менее 40 случаях мошенничества. Суд Майкопа постановил заключить подозреваемого под стражу.