Давос, Швейцария, , 20:12 — REGNUM США не видят перспективы скорой отмены экспортных ограничений, введенных против России из-за ситуации на Украине. Об этом заявила 24 мая министр торговли США Джина Раймондо, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что касается мер экспортного контроля, в ближнесрочной перспективе они сняты не будут», — сказала американский министр.

Он также обратилась к странам — участницам Давосского форума с призывом «надолго лишить Россию преимуществ, которые дают мировая экономика и глобальный экономический порядок».