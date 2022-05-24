Буэнос-Айрес, 24 мая 2022, 20:12 — REGNUM На саммите G7 в Германии будет присутствовать аргентинский президент Альберто Фернандес, сообщает 24 мая Télam.
Глава Аргентины, как отмечается, приглашён на саммит Берлином. Больше никто из Латинской Америки на саммит не едет.
Напомним, саммита G7 пройдёт в Германии 26–28 июня.
Встреча на высшем уровне между Аргентиной и Германией прошла 11 мая: в Берлине Фернандес провёл переговоры с германским канцлером Олафом Шольцем.
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