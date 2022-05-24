Буэнос-Айрес, , 20:12 — REGNUM На саммите G7 в Германии будет присутствовать аргентинский президент Альберто Фернандес, сообщает 24 мая Télam.

Президент Аргентины Альберто Фернандес Twitter.com/alferdez

Глава Аргентины, как отмечается, приглашён на саммит Берлином. Больше никто из Латинской Америки на саммит не едет.

Напомним, саммита G7 пройдёт в Германии 26–28 июня.

Встреча на высшем уровне между Аргентиной и Германией прошла 11 мая: в Берлине Фернандес провёл переговоры с германским канцлером Олафом Шольцем.

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