Главу Аргентины пригласили на саммит G7
Буэнос-Айрес, 24 мая, 2022, 20:12 — ИА Регнум. На саммите G7 в Германии будет присутствовать аргентинский президент Альберто Фернандес, сообщает 24 мая Télam.
Twitter.com/alferdez
Президент Аргентины Альберто Фернандес
Глава Аргентины, как отмечается, приглашён на саммит Берлином. Больше никто из Латинской Америки на саммит не едет.
Напомним, саммита G7 пройдёт в Германии 26–28 июня.
Встреча на высшем уровне между Аргентиной и Германией прошла 11 мая: в Берлине Фернандес провёл переговоры с германским канцлером Олафом Шольцем.