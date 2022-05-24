Оттава, 24 мая 2022, 20:14 — REGNUM Канада закупила в США 20 тысяч артиллерийских снарядов стандарта НАТО для передачи Украине, сообщает 24 мая Reuters со ссылкой на заявление министра обороны страны Аниты Ананд.
Уточняется, что боеприпасы на сумму около $76,32 млн планируется доставить на Украину уже в ближайшее время.
Напомним, 23 мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что около 20 стран готовы выделить военную помощь Украине. Данное заявление Остин сделал по итогам виртуальной встречи с союзниками, направленной на координацию поставок оружия Киеву.
Читайте ранее в этом сюжете: Канада приняла первый чартерный авиарейс с украинскими беженцами