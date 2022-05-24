Курган, , 20:09 — REGNUM В Курганской области директор школы обвиняется в поборах с заместителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Хищение бюджетных средств Prokuror-kaluga.ru

Полицейские в ходе проверки информации, полученной оперативным путем, выявили факт превышения полномочий 51-летней директором школы.

Установлено, что гражданка дала указания нескольким своим заместителям ежемесячно перечислять деньги с их банковских карт на банковскую карту своего заместителя по хозяйственной части. В результате трём педагогам был причинён имущественный ущерб в общей сумме около 90 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).