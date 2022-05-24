Москва, 24 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Российский телеведущий Иван Ургант рассказал о знакомстве с рэпером Бастой (Василий Вакуленко). Об этом пишет портал StarHit 24 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«Мы познакомились заочно, потому что Вася поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы. В чем был конфликт, я не знаю, но подумал: такое уже не разрешимо», — вспомнил Ургант. Однако позднее телеведущему удалось урегулировать все разногласия, а сам Баста оказался «милым, добрым, открытым».

Ранее состоялась премьера документального фильма про Басту под названием «Баста. Суперигра». В съёмках ленты поучаствовали многие знаменитости, включая Ивана Урганта.