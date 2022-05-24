Тюмень, , 19:50 — REGNUM В Тюмени 24 мая погиб рабочий-строитель при падении с высоты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Тюменской области.

Опрос очевидцев на месте происшествия Пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Трагедия произошла во время проведения строительных работ по ремонту кровли общественной бани в Тюмени, 29-летний работник сорвался с крыши и погиб.

Городская прокуратура организовала проверку соблюдения правил по охране труда с привлечением Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тверской области двое рабочих упали при монтаже башенного крана.

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