Тюмень, 24 мая, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В Тюмени 24 мая погиб рабочий-строитель при падении с высоты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Тюменской области.

Пресс-служба прокуратуры Тюменской области Опрос очевидцев на месте происшествия

Трагедия произошла во время проведения строительных работ по ремонту кровли общественной бани в Тюмени, 29-летний работник сорвался с крыши и погиб.

Городская прокуратура организовала проверку соблюдения правил по охране труда с привлечением Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тверской области двое рабочих упали при монтаже башенного крана.