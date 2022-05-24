Москва, , 19:54 — REGNUM В Сети состоялась премьера фильма «Баста. Суперигра», посвящённого российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко). Соответствующий пост появился на странице лейбла «Газгольдер» в социальной сети «ВКонтакте» 24 мая.

Василий Михайлович Вакуленко (Баста) Gazgolder

Картина включила в себя архивные кадры из жизни музыканта, интервью с его окружением и отрывки работы над альбомом «40». В съёмках ленты поучаствовали Иван Ургант, Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров, Скриптонит (Адиль Жалелов) и многие другие знаменитости.

Напомним, что 18 июня 2022 года в Москве состоится большой сольный концерт Басты. Мероприятие пройдёт на стадионе «Лужники».

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