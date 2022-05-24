«Бавария» готова отпустить Левандовского, если найдет замену
Мюнхен, Германия, 24 мая, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» готова отпустить 33-летнего таранного форварда сборной Польши Роберта Левандовского в каталонскую «Барселону», если сможет найти на замену нападающему двоих новых футболистов.
Как сообщает издание Sky Sport, мюнхенская «Бавария» претендует на центрфорварда «Штутгарта» Сашу Калайджича, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро.
В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги Роберт Левандовски принял участие в 34-х турах чемпионата, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.
Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с Левандовским трехлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/25.