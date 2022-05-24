Мюнхен, Германия, 24 мая, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» готова отпустить 33-летнего таранного форварда сборной Польши Роберта Левандовского в каталонскую «Барселону», если сможет найти на замену нападающему двоих новых футболистов.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

Как сообщает издание Sky Sport, мюнхенская «Бавария» претендует на центрфорварда «Штутгарта» Сашу Калайджича, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги Роберт Левандовски принял участие в 34-х турах чемпионата, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с Левандовским трехлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/25.