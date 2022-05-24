Будапешт, 24 мая 2022, 19:34 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за ситуации, складывающейся на Украине, сообщает 24 мая агентство Bloomberg.
По утверждению агентства, Орбан пообещал опубликовать детали нового режима жизни страны 25 мая.
Отмечено, что целью введения режима ЧП, который должен вступить в силу с полуночи 24 мая, является необходимость дать правительству «место для маневрирования и способность немедленно реагировать» на последствия событий на Украине.
Информация уточняется.
Читайте ранее в этом сюжете: FT: Орбан предложил не обсуждать нефтяное эмбарго ЕС без консенсуса