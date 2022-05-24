Будапешт, 24 мая, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за ситуации, складывающейся на Украине, сообщает 24 мая агентство Bloomberg.

European People's Party Виктор Орбан

По утверждению агентства, Орбан пообещал опубликовать детали нового режима жизни страны 25 мая.

Отмечено, что целью введения режима ЧП, который должен вступить в силу с полуночи 24 мая, является необходимость дать правительству «место для маневрирования и способность немедленно реагировать» на последствия событий на Украине.

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