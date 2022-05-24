Мадрид, 24 мая, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» готов выкупить 22-летнего опорного полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени за 80 миллионов евро. Об этом 24 мая сообщило издание RMC Sport.

Футбольный клуб «Монако»

В завершившемся сезоне Орельен Тчуамени принял участие в 35-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил девять желтых и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость Тчуамени, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение полузащитника с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.