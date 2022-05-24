Москва, , 19:25 — REGNUM Министерство финансов России не рассматривает возможности продления программы льготной ипотеки на 2023 год, сообщил 24 мая замруководителя ведомства Алексей Моисеев.

Новостройка Fotohomka.ru

«Не обсуждается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, программа ипотеки по льготной ставке на жильё в новостройках действует в России с 2019 года. За время её действия выдано около 765 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2 трлн 256 млрд рублей, в том числе более 85 тысяч кредитов на 213 млрд рублей — с начала 2022 года.

Срок действия программы должен был истечь 1 июля 2022 года, но властями было принято решение о её продлении до конца года.