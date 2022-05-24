Бухарест, , 19:27 — REGNUM Администрация столицы Румынии одобрила новый генеральный план развития мегаполиса, согласно которому в течение ближайших двух лет в городе будет кардинальным образом реконструированы сразу 60 улиц и бульваров. Об этом 24 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

По словам примара (мэра) Бухареста Никушора Дана, в первую очередь планируется отремонтировать дорожное полотно, обеспечить бесперебойное уличное освещение, а также привести в порядок фасады домов и памятники.

Никушор Дан «Необходимо сделать так, чтобы наша столица стала по-настоящему чистым и красивым городом».

Согласно официальной информации, для этих целей мэрия выделит из городского бюджета более 100 млн леев ($21 млн).

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