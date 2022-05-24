Москва, , 19:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает МИД Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами», — сообщает МИД.

Отмечается, что особое внимание уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в городе Москве в ноябре прошлого года.

«С удовлетворением отмечена положительная динамика активных контактов и взаимных обменов с начала текущего года. Успешно проведены двусторонние мероприятия в рамках первого Ташкентского международного инвестиционного форума в конце марта и Международной промышленной выставки «Иннопром», организованной в столице Узбекистана в апреле этого года в новом региональном формате», — говорится в сообщении.

Также, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации. С начала года объемы товарооборота выросли на 40 процентов. Осуществляются важные программы гуманитарного сотрудничества, в том числе в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

«Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность углубления кооперационных связей между деловыми кругами и эффективного задействования большого потенциала межрегиональных связей», — отмечает МИД.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки и международной политики. МИД подчеркивает, что телефонный разговор президентов двух стран прошёл в традиционно открытой, доверительной и дружеской атмосфере.