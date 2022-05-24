Мирзиёев и Путин обсудили вопросы дальнейшего развития отношений
Москва, 24 мая, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает МИД Узбекистана.
Отмечается, что особое внимание уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в городе Москве в ноябре прошлого года.
Также, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации. С начала года объемы товарооборота выросли на 40 процентов. Осуществляются важные программы гуманитарного сотрудничества, в том числе в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки и международной политики. МИД подчеркивает, что телефонный разговор президентов двух стран прошёл в традиционно открытой, доверительной и дружеской атмосфере.