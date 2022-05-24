Мадрид, , 19:24 — REGNUM Как сообщает испанское издание Marca, 34-летний бразильский фланговый защитник Марсело проведет переговоры с мадридским «Реалом» о продлении контракта после финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22.

Марсело (сс) copa2014.gov.br

«Я хочу остаться в «Реале». Хочу продолжить карьеру именно в этой команде. Поговорю с руководством после финала Лиги Чемпионов», — цитирует Марсело издание Marca.

В завершившемся сезоне Марсело принял участие в восемнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Суммарно на поле бразилец провел 810 минут.

Марсело выступает за «Реал» с 1 января 2007 года после перехода из бразильского клуба «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.