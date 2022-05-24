Вашингтон, 24 мая, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Внутри Североатлантического альянса существует группа стран, образующих «фронду», блокирующую решения НАТО, сообщает 24 мая издание The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По мнению обозревателя этого американского издания Марка Епископоса, нынешние попытки Турции не пустить в блок Швецию и Финляндию могут иметь неожиданные последствия.

«Попытки Турции затормозить процесс интеграции Финляндии и Швеции в военный блок могут побудить Венгрию и Хорватию занять более жесткую позицию в вопросе его экспансии», — считает он.

По мнению Епископоса, на данный момент неясно, является ли это простым нежеланием Анкары принимать потенциальных кандидатов, или же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается таким образом добиться уступок по другим вопросам. В частности, по вопросу покупки в США 40 истребителей F-16 и модернизации старых самолетов турецких ВВС, заблокированному конгрессом США.

Напомним, Эрдоган выступил против принятия Финляндии и Швеции в НАТО из-за их позиции в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В свою очередь, хорватский лидер Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в альянсе, настаивая на том, что сначала надо разрешить проблемы на Балканах.